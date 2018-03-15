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الأحد.. مؤتمر دعم الدولة المصرية لنقابة البيطريين بالإسماعيلية

الخميس، 15 مارس 2018 03:00 ص
الأحد.. مؤتمر دعم الدولة المصرية لنقابة البيطريين بالإسماعيلية الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين





كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، مؤتمر بعنوان "تدعم الدولة المصرية، ودور الطب البيطرى فى التنمية المستدامة"، مساء يوم الأحد المقبل، بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين.

ومن المقرر أن يشارك كل من اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، والدكتور نادى صادق إسكندر مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وبعض القيادات التنفيذية.


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نقابة البيطريين

الطب البيطرى

الاسماعيلية




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