الأحد.. مؤتمر دعم الدولة المصرية لنقابة البيطريين بالإسماعيلية







كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، مؤتمر بعنوان "تدعم الدولة المصرية، ودور الطب البيطرى فى التنمية المستدامة"، مساء يوم الأحد المقبل، بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين.

ومن المقرر أن يشارك كل من اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، والدكتور نادى صادق إسكندر مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وبعض القيادات التنفيذية.