افتتاح المؤتمر السنوى العاشر لقسم الروماتيزم والتأهيل بطب المنصورة

افتتحت فعاليات المؤتمر السنوى العاشر لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة المنصورة ، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.

يهدف المؤتمر لمناقشة الجديد فى تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية التى تصيب الجهاز الحركى وجهاز المناعة بالإضافة لتبادل الخبرات بين أساتذة الروماتيزم والتأهيل من مختلف الجامعات المصرية.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب - الدكتور السعيد عبد الهادي عميد طب المنصورة - الدكتور منال عوض أستاذ ورئيس قسم الروماتيوم والتأهيل بطب المنصورة ورئيس المؤتمر - الدكتور شريف رفعت بسيونى أستاذ الروماتيزم والتأهيل بطب المنصورة وسكرتير المؤتمر ، الدكتور نسرين صلاح عمر ، الدكتور وفاء البهائى وكيلى كلية الطب ، الدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالدقهلية - الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة.

يناقش المؤتمر علاقة الأمراض الروماتيزمية والمناعة بمختلف أجهزة الجسم وخاصة فيما يتعلق بالتهابات العين المناعية حيث يحضر المؤتمر عدد من استشاري العيون للمشاركة فى مناقشة هذا الموضوع .

يستعرض المؤتمر أهم الحالات التى تم علاجها فى قسم الروماتيزم والتأهيل بطب المنصورة خلال عام 2017 باستخدام التقنيات الحديثة وأهمها العلاج البيولوجى مع مناقشة توقيت استخدام العلاج التقليدى وتوقيت ومدة استخدام العلاج البيولوجى ومدة استخدامه وطرق متابعة المرضى بعد العلاج.

أقيمت على هامش المؤتمر 3 ورش عمل تتمثل فى استخدام الموجات فوق الصوتية فى التشخيص المبكر لأمراض الجهاز الحركى ، استخدام جهاز رسم الأعصاب والعضلات فى تشخيص أمراض الجهاز الحركى ، استخدام الطرق الحديثة فى الحقن الموضعى للمفاصل وخاصة فى علاج خشونة المفاصل وتثبيت العمود الفقرى وذلك تحت إشراف متخصصون فى الروماتيزم والتأهيل من مختلف الجامعات المصرية.

أكد الدكتور شريف بسيونى سكرتير المؤتمر على حرص قسم الروماتيزم والتأهيل بطب المنصورة على مواكبة كافة التطورات العالمية فى مجال الروماتيزم والمناعة وتشخيص وعلاج الأمراض المتعلقة بهما من خلال أحدث الأجهزة مثل جهاز الموجات فوق الصوتية وجهاز رسم العضلات والأعصاب الموجود بوحدة تقييم الجهاز الحركى بقسم الروماتيزم والتأهيل بطب المنصورة.

أشارت الدكتور منال عوض رئيس المؤتمر إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالروماتيزم مما ستدعى إجراء فحوصات بعضها غير متوفر والآخر مكلف.

وأضافت ان أمراض الروماتيزم تؤثر بالسلب على عدة أجهزة أخرى ولذا يتم خلال هذا المؤتمر الاستعانة ببعض الخبراء من كافة التخصصات ولاسيما الرمد.

وشكرت عوض الجامعة على توفيرها عدد من أدوية الروماتيزم وأشارت لتردد 15 ألف مريض على العيادات الخارجية للروماتيزم خلال 2017 وطالبت بإنشاء مركز متخصص للروماتيزم بجامعة المنصورة.

ووعد الدكتور السعيد عبد الهادى بتنفيذ إنشاء مركز متخصص للروماتيزم بجامعة المنصورة ضمن خطة الجامعة ومن المرجح أن يقام بفرع الجامعة بجمصة بجوار مركز العظام وعدد من المراكز التي تحتاج في حلالها لأساتذة الروماتيزم وهذا بالطبع سيضاف لكافة المراكز المتخصصة الموجودة بالجامعة



جانب من المؤؤتمر



الحضور بالمؤتمر



اثناء الحوار بالمؤتمر