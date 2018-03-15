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الخميس، 15 مارس 2018 08:07 م
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اعتقال كوبى فى كولومبيا للاشتباه فى تخطيطه لقتل دبلوماسيين أمريكيين

الخميس، 15 مارس 2018 07:23 م
اعتقال كوبى فى كولومبيا للاشتباه فى تخطيطه لقتل دبلوماسيين أمريكيين شرطة - أرشيفية





(أ ش أ)
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اعتقلت الشرطة فى كولومبيا شخصاً يحمل الجنسية الكوبية بتهمة التآمر لقتل دبلوماسيين أمريكيين باسم تنظيم "داعش".

وأعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - عن مراقبتها لأنشطة المشتبه به على شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية وأنه قد اتضحت توجهاته الراديكالية تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن المشتبه به زُعم أنه قال فى شهر فبراير الماضى إنه حصل على ترسانة من المتفجرات كان يخطط لتفجيرها فى منطقة بالعاصمة بوجوتا يتردد عليها دبلوماسيون أمريكيون.

وأضافت الشبكة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به يوم الاثنين الماضى فى مدينة بيريرا غربى كولومبيا بعد تنفيذ عملية مشتركة بين السلطات الإسبانية ومكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "اف بى آي" الأمريكى والشرطة الكولومبية.

يُشار إلى أن السفارة الأمريكية فى كولومبيا لم تصدر حتى الآن بياناً حول هذه القضية.

 


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