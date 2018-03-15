اطلاق اسم الشهيد محمد وجدى على مدرسة الشوبك الابتدائية فى الزقازيق

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرارًا بإطلاق إسم الشهيد محمد وجدي عبد الحميد مندور على مدرسة الشوبك الإبتدائية بقرية شوبك أكراش مركز ديرب نجم التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية.



أكد محافظ الشرقية ، أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.



كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة الشوبك الإبتدائية وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ليصدر المحافظ قرارًا بإطلاق إسم الشهيد محمد وجدي عبد الحميد مندورعلى مدرسة الشوبك الإبتدائية بقرية شوبك أكراش مركز ديرب نجم.