استكمال أعمال الرصف فى قرية السلام بدمياط







دمياط-معتز الشربينى

استكملت مديرية الطرق والنقل بدمياط بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، أعمال الرصف بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بسيف الدين مركز الزرقا بطول 400 متر وعرض متوسط 4.5 متر، من ضمن أعمال الرصف داخل مركز كفر البطيخ وفارسكور والزرقا من اعتمادات من خارج الخطة الاستثمارية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام كمال عثمان بتنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والمبانى المخالفة بقريتى غيط النصارى شطا، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط باستكمال أعمال الرصف بمدن وقرى المحافظة.