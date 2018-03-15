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استقالة رئيس وزراء سلوفاكيا على خلفية حادث مقتل صحفى وصديقته

الخميس، 15 مارس 2018 05:04 م
استقالة رئيس وزراء سلوفاكيا على خلفية حادث مقتل صحفى وصديقته رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو





براتسلافا (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو، اليوم الخميس، استقالته من منصبه على خلفية أزمة مقتل صحفى استقصائى سلوفاكى وصديقته الشهر الماضى.

وذكرت النبأ شبكة "إيه بى سى" الأمريكية دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان فيكو أعرب أمس عن استعداده لتقديم استقالته كوسيلة لحل الأزمة السياسية التى حدثت بسبب مقتل الصحفى جاك كوسياك فى حالة أن يكون الشخص الذى سيخلفه عضوا بالحزب الديمقراطى الاشتراكى اليسارى الذى ينتمى له.

يذكر أن وزيرى الداخلية والثقافة استقالوا مؤخرا على خلفية مقتل كوسياك الذى أفاد موقعه الإلكترونى أنه كان يحقق فى أنشطة المافيا الإيطالية فى سلوفاكيا وصلاتها المحتملة بأشخاص قريبين من رئيس الوزراء روبرت فيكو.

 


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