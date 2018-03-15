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استئصال ورم بالبطن لرضيعة فى مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة

الخميس، 15 مارس 2018 06:45 م
استئصال ورم بالبطن لرضيعة فى مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة استئصال ورم بحجم كبير لطفلة





الدقهلية - شريف الديب
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تمكن فريق جراحة الأطفال، بمستشفى الأطفال الجامعى فى المنصورة من استئصال ورم كبير لرضيعة عمرها ٩ شهور ، بعد ظهور تضخم غير طبيعى على منطقة البطن.
 
وقال الدكتور أحمد الرفاعى مدير عام مستشفى الأطفال الجامعى بجامعة المنصورة، إن حالة الطفلة نادرة ومعقدة، لعمرها الصغير وكبر حجم الورم، حيث بدأت القصة عندما لاحظ أهلها تضخم غير طبيعى بالبطن وتم عرض الحالة على عيادة جراحة الأطفال بالمستشفى ومن فريق بقيادة الدكتور محمد الغزالى و الدكتور كمال عبد الإله والدكتور أدهم السعيد.
 
 وعرضت الحالة على الفريق الجراحى وتم استئصال الورم بنجاح وبدون أى مضاعفات على الطفلة، رغم أن وزن الورم قرابة ربع وزن الطفلة.

 


 
 
 

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