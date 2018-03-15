احتياطى تونس من العملة الصعبة يكفيها 78 يوم

احتياطى تونس من العملة الصعبة يكفيها 78 يومالخميس، 15 مارس 2018 03:21 م
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
كتبت آمال رسلان
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كشف البنك المركزى التونسى أن احتياطى تونس من العملة الصعبة يكفيها 78 يوما، حيث قال "أن احتياطى تونس من العملة الصعبة بلغ حوالى 11 مليارا و 164 مليون دينار (حوالى 4 مليارات و 656 مليون دولار) حتى أمس الأول الثلاثاء ، مما يدل على تحسن طفيف ناهز يوم استيراد واحد".
وأعتبر البنك أن هذا يعتبر تحسن حيث كان قد تراجع إلى تغطية 77 يوما فى الأسبوع الماضي، فى وقت تعهد فيه بتحسن رصيد تونس من العملة الصعبة بفعل عائدات تصدير زيت الزيتون وقطاع السياحة".
وتتوقع تونس وفق تصريحات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزيرة السياحة سلمى اللومى الرقيق استقطاب نحو 8 ملايين سائح خلال 2018 فى وقت تعانى فيه تونس من أزمة مالية طاحنة .
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