احتفالية بسياحة وفنادق المنصورة بعنوان: "مصر.. حوار السلام والطمأنينة"







الدقهلية شريف الديب

ستضيف كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة غدا الجمعة 16 مارس احتفالية بعنوان "مصر . حوار السلام والطمأنينة" بمناسبة الاحتفال بمرور 800 عام على دخول الرهبان الفرنسيسكان مصر ولقاء الاب فرانسيس الاسيزى مع الملك الصالح أيوب عام 616 هجرية - 1219 ميلادية.

تنظم الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، وإشراف الدكتوىة أمينة شلبى عميد كلية السياحة والفنادق ، وتنظيم كل من الدكتور نهاد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ، الدكتور أحمد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور وائل عزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تهدف الاحتفالية لعرض بداية حوار السلام لوقف الحروب الصليبية عقب لقاء الأب فرانسيس الأسيزى مع الملك الصالح أيوب فى دمياط ومن يومها بدأ حوار السلام والتعايش المشترك الذى يتبناه الرهبان الفرنسيسكان.

وكانت هذه المقابلة أحد رموز السلام ونشر الطمأنينة بين الشعوب ومن ثم أخد القديس فرانسيس الأسيزى، هو ورهبانه الموافقة على دخول القدس ومن وقتها أصبح للرهبنة الفرنسيسكانية حضور فى مصر والقدس الشريف

يشارك فى الاحتفالية الأب كمال لبيب رئيس الرهبان الفرنسيسكان فى مصر والأب مايكل برى رئيس الرهبان الفرنسيسكان فى العالم ، الدكتور محمد طمان ممثل وزارة الآثار.