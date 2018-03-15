احتجاز شخص يشتبه فى إصابته بأنفلونزا الطيور بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

احتجزت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم، حالة لشخص يشتبه فى إصابته بأنفلونزا الطيور، وذلك بمستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مديرية الصحة، يفيد باحتجاز "ر م ر ع" بدون عمل، ومقيم دائرة مركز أشمون بمستشفى حميات منوف، للاشتباه فى إصابته بفيروس أنفلونزا الطيور .

وأكد التقرير الطبى، أنه تم أخذ عينة لتحليلها، وتم إخطار الجهات المعنية من الطب البيطرى، والزراعة ، والوحدة المحلية بالقرية الكائن بها المصاب، للانتقال رفقة القوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .