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احتجاز شخص يشتبه فى إصابته بأنفلونزا الطيور بالمنوفية

الخميس، 15 مارس 2018 11:26 ص
احتجاز شخص يشتبه فى إصابته بأنفلونزا الطيور بالمنوفية إسعاف - أرشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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احتجزت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم، حالة لشخص يشتبه فى إصابته بأنفلونزا الطيور، وذلك بمستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية .
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مديرية الصحة، يفيد باحتجاز "ر م ر ع" بدون عمل، ومقيم دائرة مركز أشمون بمستشفى حميات منوف، للاشتباه فى إصابته بفيروس أنفلونزا الطيور .
 
وأكد التقرير الطبى، أنه تم أخذ عينة لتحليلها، وتم إخطار الجهات المعنية من الطب البيطرى، والزراعة ، والوحدة المحلية بالقرية الكائن بها المصاب، للانتقال رفقة القوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 

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