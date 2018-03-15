اتهام نائب وزير الداخلية الباكستانى بإهانة القضاء







إسلام آباد (أ ش أ)

وجهت محكمة باكستانية اتهامًا لنائب وزير داخلية البلاد طلال شودرى بإهانة القضاء، وحددت جلسة للاستماع إلى أقواله فى وقت لاحق.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن طلال شودرى يواجه اتهامًا بإهانة القضاة خلال خطاب ألقاه عقب قرار القضاء إعفاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف من منصبه فى يوليو الماضى على خلفية إخفائه ممتلكات خارج البلاد واتهامه بالفساد.

وأضافت الشبكة أن شودرى أنكر الاتهامات الموجهة إليه خلال ظهوره اليوم فى المحكمة، فيما من المقرر أن تقام جلسة فى 27 من مارس الجارى للاستماع إلى أقواله.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد اتهمت وزير الخصخصة دانيل عزيز يوم الثلاثاء الماضى، فى قضية متعلقة بإلقاء خطابات مناهضة للقضاة.