اتحاد الجمعيات: 5 أهداف للمؤسسات الأهلية لمكافحة الفساد







كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير ـ أشرف فوزى

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن خطة الجمعيات لمكافحة الفساد تشمل 5 أهداف، يركز الهدف الأول على الارتقاء بمستوى آداء أجهزة المنظمات الأهلية وتحسين الخدمات الجماهيرية، وسيتم تنفيذ عدة أنشطة أهمها حصر كافة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى جميع المحافظات، وتبسيطها وميكنتها وإعداد دليل بالخدمات المقدمة للجماهير، وعمل تقييم لهذه الخدمات، للوقوف على مدى جودتها ورضا المواطن عنها.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى خلال فعاليات مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلي في مكافحة الفساد في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، والذى ينظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الهدف الثاني من خطة مكافحة الفساد يتعلق بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات العمل الأهلي عبر تنفيذ عدة أنشطة، أهمها إعلان الجمعيات والاتحادات الأهلية عن ميزانيتها بشكل مبسط وتحديد جميع مصادر التمويل سواء الداخلي أو الخارجي وأوجه الصرف منها على الموقع الالكتروني للجمعية والمواقع الاليكترونية ذات الصلة مع مراعاة ضبط إنفاقه.

وأوضح أن الهدف الثالث يتعلق بالارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر عدة أنشطة علي رأسها ترشيد الإنفاق داخل الجمعيات لتقليل تسعيرة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة .

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن الهدف الرابع يتطرق إلي رفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عبر عدة انشطة منها عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل بجميع محافظات مصر، للتوعية بخطورة الفساد وتعزيز دور المواطنين في ممارسة الرقابة الشعبية لمواجهته والرد علي الشائعات، وتدعيم ثقة المواطنين في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ونشر الوعي لدي المواطنين بدور الاجهزة الرقابية واختصاصاتها وكيفية التواصل معها للإبلاغ عن حالات الفساد وتعزيز دور المواطنين في رفض الفساد .

وشدد طلعت عبدالقوي علي أهمية الهدف الخامس والمتعلق بتعزيز التعاون المحلي في مكافحة الفساد عبر عقد عدة لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي واللجان الإقليمية مع الأجهزة والجهات الرقابية لتبادل المعلومات فى كافة الأمور الخاصة بمكافحة الفساد وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد أو بين الجمعيات والمؤسسات وبعضها البعض وتوحيد مفاهيم مكافحة الفساد .