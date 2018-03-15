"اتحاد الجمعيات" يستعرض اليوم دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد







كتب مدحت وهبة

ينظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم الخميس، المؤتمر الثانى للجنة العليا لمكافحة الفساد تحت عنوان "دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد"، تنفيذا لاستراتيجة مكافحة الفساد "2014_2018"، وذلك تحت رعاية وحضور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى.

يهدف المؤتمر الذى سيشارك به ممثلي المجتمع المدني ومديري مديريات التضامن الاجتماعى ورؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات وقيادات دينية وعدد من المختصين والمهتمين الى القاء الضوء على جهود الدولة في مكافحة الفساد والتركيز على دور منظمات المجتمع المدني فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع الية للتواصل ببين وزارة التضامن والجهات المختلفة ذات الصلة والاتحاد العام والاتحادات الإقليمية للجمعيات الاهلية وكذلك الجمعيات الاهلية الفاعلة والناشطة من أجل تحديد الإطار التنفيذى للخطة والاتفاق على الأدوار واليات التنفيذ والمتابعة.

وكان الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكد أنه سيتم العمل على تيسير الإجراءات الجماهيرية ودعم الرقابة الداخلية وتحسين مرتبات العاملين بالجمعيات، إضافة إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة عن طريق نشر موازنات الجمعيات والمؤسسات بشكل بسيط مع العمل على تقديم مقترحات لتعديلات تشريعية فى مكافحة الفساد داخل الجمعيات والمجتمع بشكل عام مع نشر الوعى والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد ومكافحته، من خلال عقد العديد من المؤتمرات وندوات توعية فى مختلف المحافظات، وكذلك التعاون بين الجمعيات ووزارة التضامن والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.