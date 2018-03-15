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اتحاد الجمعيات يدعو المصريين للتصدى لدعوات مقاطعة الانتخابات

الخميس، 15 مارس 2018 12:08 م
اتحاد الجمعيات يدعو المصريين للتصدى لدعوات مقاطعة الانتخابات الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية





كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى
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أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على أهمية التصدي للدعوات الإنهزامية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والتي تطلق من خارج وداخل مصر، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية المواطنين بأهمية دورهم في ممارسة حقوقهم السياسية، ومساعدة الكبار فى نقلهم إلى لجان الانتخابات من أجل مصر

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى، خلال فعاليات مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد فى إطار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والذي ينظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور المجتمع المدني ومديري مديريات التضامن الاجتماعى  ورؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات وقيادات دينية أن المبادرة التى أطلقها الاتحاد العام للجمعيات وعدد من الجهات وهي مبادرة " انزل شارك مصر الأهم"، لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت، والرد علي الشائعات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر والدول العربية ، حيث لأول مرة في تاريخها تهدد من حدودها الأربعة، لافتا إلى أن الاتحاد وشركائه لا يملون علي أحد انتخاب مرشح بعينه ولكنهم معنيون في مبادرتهم بدعوة المواطنين للتصويت واختيار المرشح الذي يمثلهم.

 

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تيسير الإجراءات الجماهيرية ودعم الرقابة الداخلية وتحسين مرتبات العاملين بالجمعيات، إضافة إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة عن طريق نشرموازنات الجمعيات والمؤسسات بشكل بسيط مع العمل على تقديم مقترحات لتعديلات تشريعية فى مكافحة الفساد داخل الجمعيات والمجتمع بشكل عام مع نشر الوعى والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد ومكافحته.

 


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اتحاد الجمعيات

طلعت عبد القوى

مكافحة الفساد

مقاطعة الانتخابات




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