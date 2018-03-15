"اتحاد أمهات مصر" يعرض حصاد شكاوى أولياء الأمور فى المدارس

أعلن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، فى بيان له اليوم الخميس، "حصاد شكاوى أولياء الأمور فى المدارس"، خلال أسبوع وذلك لإلقاء الضوء عليها ومحاولة حلها من قبل المسئولين.

وتلقى الاتحاد شكوى من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادى، يطالبون فيها الوزارة بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع مع امتحانات المستوى الرفيع قبل البدء فى امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأضاف أولياء الأمور فى الشكوى، بأن المواد غير المضافة للمجموع تزحم وتكدس جدول امتحانات نهابة العام، قائلين: "الأولاد بيبقي عندهم مادتين".

كما تلقى الاتحاد شكوى أخرى من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدرسة كاظم أغا بالزيتون، تتضمن عدم استلامهم كتب مادة الرياضيات، رغم تسديدهم المصروفات ورسوم الكتب، مشيرين إلي أن إدارة المدرسة ردت عليهم بأنه لا يوجد كتب في مخازن الوزارة.

واشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من انتشار ظاهرة وقائع تعدى المعلمين على الطلاب فى عدة مدارس، كان آخرها معلم تعدى على طالب بطريقة وحشية داخل إحدى الفصول بمدرسة فى منطقة حدائق القبة.

وكذلك تلقي الاتحاد شكوي من إحدي أولياء أمور مدرسة خاصة بسرس الليان في المنوفية من ضرب أبنائها بالعصي بشكل مستمر، مطالبة الوزارة بسرعة التدخل خوفا من تعقيد أبنائها.

وأكد بعض أولياء الأمور بمدرسة خاصة فى محافظة الجيزة من توريد منتجات منتهية الصلاحية إلى "كانتين" المدرسة، مطالبين المحافظة والوزارة بالتشديد والرقابة علي جميع المدارس، حرصا علي صحة الطلاب.

كما طالب عدد من أولياء أمور مدرسة المشير أحمد اسماعيل الرسمية للغات بزهراء مصر القديمة، وزارة التعليم بفصل كل مرحلة تعليمية علي حدي في مدرسة مستقلة، موضحين أن المجمع فيه ثلاث مدارس.

وطالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات والمناطق الواقعة بها الشكاوي بالنظر فيها والتأكد منها والعمل علي حلها.