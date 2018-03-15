إيفانكا ترامب تهنئ لارى كودلو بعد تعيينه مديرًا للمجلس الاقتصادى الأمريكى

إيفانكا ترامب تهنئ لارى كودلو بعد تعيينه مديرًا للمجلس الاقتصادى الأمريكىالخميس، 15 مارس 2018 06:51 م
إيفانكا ترامب
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
عبرت إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن سعادتها بتعيين لارى كودلو مدير للمجلس الاقتصادى الوطنى، وكبير المستشارين الاقتصاديين لترامب.
وكتبت إيفانكا عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، " تهانينا للارى كودلو على لقب كبير المستشارين الاقتصاديين. كانت نصيحتك مفيدة فى الحملة وفي وقت لاحق أثناء الإصلاح الضريبي".
وتابعت، "الآن نحن نرحب بك فى البيت الأبيض وسوف تساعد بلا شك الرئيس فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل والفرص لجميع الأمريكيين".
ايفانكا ترامب
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة