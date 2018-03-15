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إيفانكا ترامب تهنئ لارى كودلو بعد تعيينه مديرًا للمجلس الاقتصادى الأمريكى

الخميس، 15 مارس 2018 06:51 م
إيفانكا ترامب تهنئ لارى كودلو بعد تعيينه مديرًا للمجلس الاقتصادى الأمريكى إيفانكا ترامب





كتبت مريم بدر الدين
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عبرت إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن سعادتها بتعيين لارى كودلو مدير للمجلس الاقتصادى الوطنى، وكبير المستشارين الاقتصاديين لترامب.

وكتبت إيفانكا عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، " تهانينا للارى كودلو على لقب كبير المستشارين الاقتصاديين. كانت نصيحتك مفيدة فى الحملة وفي وقت لاحق أثناء الإصلاح الضريبي".

وتابعت، "الآن نحن نرحب بك فى البيت الأبيض وسوف تساعد بلا شك الرئيس فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل والفرص لجميع الأمريكيين".

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

 

 


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إيفانكا ترامب

دونالد ترامب

لارى كودلو




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