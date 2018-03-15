"إيجى إكس 30" يخالف تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات







كتب هانى الحوتى

خالف المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تراجع كافة المؤشرات بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وارتفع بنسبة 0.23% ليقترب من مستوى 17 ألف نقطة، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية، ومالت تعاملات الأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.07%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.02%.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13%.