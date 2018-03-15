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"إيجى إكس 30" يخالف تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

الخميس، 15 مارس 2018 12:08 م
"إيجى إكس 30" يخالف تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات البورصة المصرية - صورة أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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خالف المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تراجع كافة المؤشرات بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وارتفع بنسبة 0.23% ليقترب من مستوى 17 ألف نقطة، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية، ومالت تعاملات الأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.07%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.02%.
 
 
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13%.
 

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