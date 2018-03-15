إقبال كبير من العاملين بشركة المقاولون العرب على شراء شهادة أمان المصريين







كتب أحمد حسن

وجه العاملون بشركة المقاولون العرب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى علي شهادات "أمان المصريين" التى أطلقها الرئيس حرصا منه على توفير الحماية التأمينية للعامل وأسرته وعلى مدار الساعات الماضية شهدت مواقع العمل المختلفة للشركة بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها بأنحاء مصر إقبالا كبيرا من العمال الذين سارعوا لشراء الشهادة.

وكان المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب قد عقد اجتماعا بقيادات الشركة والمسئولين بصندوق تأمين العاملين لاتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن النجاح والتيسير فى توفير" شهادة أمان المصريين" لجميع العمالة بالشركة بالتقسيط علي العامل بصفات التعاقد المختلفة (فئات/ مكافاة شاملة/ ربط أجر/ يومية) التى تعمل فى مختلف المواقع والمشروعات والتنسيق مع بنك مصر فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسـداد المجمع وإصدار الشهادات على أن تنتهى جميع الإجراءات قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وأوضح المحاسب حسام الدين إمام نائب رئيس شركة المقاولون العرب أنه تم توعية العمالة الموجودة بالشركة وعددهم72 ألف عامل للحصول على شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة حتى تكون غطاء تأميني إضافي، مؤكدًا أنها خطوة جيدة جدًا لهم وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لشركة المقاولون العرب ومساهماتها المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم العامل البسيط بغطاء تأميني يكفل له قدراً من الحماية وتأمين مستقبل أسرته مشيرا أن الشركة تقوم بالتأمين على العمالة المؤقتة التى تستعين بها فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة وأن هناك بوليصة تأمين تابعة لشركة قناة السويس للتأمين قدرها 50 ألف جنيه تصرف قيمتها في حالة وفاة العامل سواء بالعمل أو في حادث.