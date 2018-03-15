إعفاء أهالى شمال سيناء من رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

إعفاء أهالى شمال سيناء من رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازلالخميس، 15 مارس 2018 10:30 م
تركيب غاز - أرشيفية
شمال سيناء محمد حسين
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قرر الديوان العام لمحافظة شمال سيناء الليلة فى بيان، إعفاء المواطنين من رسوم خدمة العملاء لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل حتى 30 يونيو 2018.
وأوضح البيان أن القرار يشمل جميع المناطق الموجود فيها شبكات غاز طبيعى، وأن على الراغبين فى توصيل الخدمة مراجعة مقر الشركة بالعريش.
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