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الخميس، 15 مارس 2018 11:03 م
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إصلاح كسر بخط المياه المغذى لمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر

الخميس، 15 مارس 2018 11:05 م
إصلاح كسر بخط المياه المغذى لمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر كسر ماسورة مياه





دمياط عبده عبد البارى
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أنهت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب بدمياط إصلاح خط مياه الشرب 12 بوصة المغذى لمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر نتيجة حدوث كسر مفاجئ.
 
وعلى الفور قام  مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً والإتصال بشركة مياه الشرب لسرعة إصلاح الكسر، وعلى الفور توجهت الشركة بالمعدات والفنيين لمكان الكسر، وتم الانتهاء من الإصلاح وتوصيل المياه للمنطقة.
 
 
 
 
 

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