إصابة 8 شرطيين فى اشتباكات بمخيم لاجئين فى اليونان







أثينا (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية أن 8 شرطيين أصيبوا فى أعمال شغب قام بها لاجئون ومهاجرون عند مركز استقبال موريا للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية.

وبحسب التقارير التى نقلتها الصحيفة، اندلعت الاشتباكات عقب احتجاج 150 شخصا على احتجازهم فى مخيم لاجئين لأجل غير مسمى، كما هاجموا أفراد الشرطة فور وصولهم المركز وأشعلوا النيران فى حاويات القمامة.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، هدد ثلاثة لاجئين بالانتحار وتم احتجاز أحدهم فى المستشفى بعد صعقه كهربائيًا أثناء تسلقه عمودا للكهرباء.