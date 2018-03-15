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الخميس، 15 مارس 2018 11:18 م
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إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى ببنى سويف

الخميس، 15 مارس 2018 09:46 م
إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى ببنى سويف حادث سيارة -ارشيفية





بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب 7 أشخاص، إثر تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى قبل نفق محافظة بنى سويف.
 
وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف لمكان الواقعة، حيث تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
 
 
 

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