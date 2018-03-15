إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى ببنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص، إثر تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى قبل نفق محافظة بنى سويف.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف لمكان الواقعة، حيث تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم.