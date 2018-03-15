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إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارة بأتوبيس بأسوان

الخميس، 15 مارس 2018 09:55 ص
إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارة بأتوبيس بأسوان حادث تصادم - أرشيفية





أسوان ندى سليم
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تلقت مديرية أمن أسوان،  صباح اليوم الخميس، بلاغا بوقوع حادث طريق في منطقة الأعقاب التابعة لمركز أسوان،  يفيد بإصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسد.
 
تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ركاب أجرة وأتوبيس تابع لإحدى الشركات،  وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتعمل إدارة المرور على رفع آثار الحادث لإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

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