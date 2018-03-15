إصابة طالب ومصرع طفلة تحت عجلات سيارة والدها فى حادثى تصادم بالمنوفية

إصابة طالب ومصرع طفلة تحت عجلات سيارة والدها فى حادثى تصادم بالمنوفيةالخميس، 15 مارس 2018 07:20 م
جثة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طالب بإصابات متفرقة، ولقيت طفلة مصرعها تحت عجلات سيارة والدها فى حادثى تصادم بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب بطريق شبين الكوم الشهداء أمام قرية بخاتى دائرة المركز.
بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة قيادة " أ. ف. ع. ر" طالب ومقيم دائرة مركز الشهداء دراجة نارية قيادة "هـ. أ. ع. م" مقيم مركز الشهداء وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة أثناء تخطى قائد الدراجة لسيارة تسير أمامه.
نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة بكسر بالساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى حدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما وسؤال قائدى المركبتين، أفادا بمضمون ما جاء، وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بقرية كفر طنبدى دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة أجرة قيادة "أ. م. أ. م" سائق ومقيم دائرة المركز بكريمته "ن" 6 سنوات، مقيمة بذات العنوان أثناء رجوعه للخلف نجم عن الحادث وفاة المذكورة متأثرة بإصاتها بنزيف بالمخ.
وبسؤال كل من والد المتوفاة ورجل الإدارة أفادا بمضمون ما جاء ونفيا الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ ولا توجد شبهه جنائية أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
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