إصابة شخص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

مشاجرة - صورة أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة لخلافات الجيرة، بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى "أ س ع" بدون عمل، مصابا بجرحان قطعيان بالرقبة من الأمام والخلف.
وبالإنتقال والفحص وبسؤاله اتهم كلا من "أ ن ر" لم يستجوب، و"م ع ع ا "عامل، بالتعدى علية بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة.
تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الثانى، وبمواجهة اعترف بارتكابة الواقعة، واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بجرح بإبهام اليد اليمنى، وأخر بالظهر لذات الخلافات، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
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