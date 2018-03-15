video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تبحث خفض عقوبة جندى مدان بالإجهاز على جريح فلسطينى

الخميس، 15 مارس 2018 09:47 ص
إسرائيل تبحث خفض عقوبة جندى مدان بالإجهاز على جريح فلسطينى الجيش الإسرائيلى- أرشيفية





إضافة تعليق

بدأت محكمة إسرائيلية، أمس الأربعاء، النظر فى طلب تقدم به جندى يمضى حكما بالسجن 14 شهرا لقتله جريحا فلسطينيا، بتخفيض عقوبته حسبما أعلن الجيش الاسرائيلى، وقالت ناطقة باسم الجيش أن القرار بشأن الجندى ايلور عزريا سيعلن فى الايام المقبلة.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية دانت العام الماضى عزريا الذى يحمل الجنسية الفرنسية أيضا بالإجهاز برصاصة فى الرأس فى 24 مارس 2016 على الفلسطينى عبد الفتاح الشريف الذى كان ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطرة بعد طعنه جنديا إسرائيليا.

وحكم على عزريا بالسجن 18 شهرا لكن رئيس الأركان الإسرائيلى غادى ايزنكوت خفض العقوبة أربعة اشهر فيما بعد، وسجلت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عملية القتل هذه ووضعت التسجيل على الانترنت.

وأثار الحكم فى هذه القضية انقساما كبيرا داخل الرأى العام الإسرائيلى، بين الذين يدعون إلى التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، والذين يؤكدون ضرورة مساندة الجنود فى وجه الهجمات الفلسطينية.

ورفض الرئيس الإسرائيلى ريوفين ريفلين فى نوفمبر طلبا تقدم به عزريا للعفو عنه ،وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان النائب العام العسكرى لا يعارض خفض عقوبة عزريا بمقدار الثلث ما سيسمح بالافراج عنه فى 10 مايو، لكن محاميه يوران شيفتل سيطلب على الأرجح الأفراج عنه فورا استنادا إلى حسن سلوكه.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الذى أيد محاكمة عزريا واجه تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعى. ودعا البعض إلى "الحاقه برابين" رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق الذى اغتاله متطرف يهودى عام 1995 بعد توقيع اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين.

وكان استطلاع رأى نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى يناير الماضى اشار إلى أن أكثر من ثلثى الإسرائيليين (70%) يؤيدون العفو عن عزريا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا قالت الصحف العالمية اليوم؟ بوتين يهدد الغرب بصواريخ كروز.. وFBI تحقق فى صفقات إيفانكا ترامب.. ومدارس أمريكية بأستراليا تجيز للمدرسين حمل السلاح.. ومتطرفون يهود يشنقون دمية لجندى إسرائيلى رفضا للتجنيد

اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنود إسرائيليين شمال بيت لحم

إصابة 4 جنود إسرائيليين فى انفجار على حدود غزة

اخبار عالميه

اسرائيل

فلسطين

محكمه اسرائيليه

جندى اسرائيلى




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة