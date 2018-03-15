إستمرار قوافل العيون لطلاب المدارس بكوم امبو فى أسوان

إستمرار قوافل العيون لطلاب المدارس بكوم امبو فى أسوانالخميس، 15 مارس 2018 09:27 م
خلال الكشف على التلاميذ بالمدرسه
أسوان – صلاح المسن
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إستأنف مشروع القوافل الطبية في مجال العيون بمحافظة أسوان فعالياته في خمس مدارس إبتدائية تابعة لادارة كوم امبو التعليمية وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني ، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لتوقيع الكشف علي تلاميذ المدارس لاكتشاف وعلاج امراض العيون التي
يعانون منها والتلاميذ الذين يحتاجون نظارات طبية و إجراء عمليات العيون للحالات التي تحتاج الي ذلك.
وتستهدف القافلة التأكد من سلامة النظر، وتركيب نظارات طبية للتلاميذ الذين يحتاجون نظارات وإجراء عمليات العيون للحالات التي تتطلب ذلك.
وبعد الفحص يتم توزيع شنطة على كل تلميذ تحوى فوطة و كراسة وعلبة ألوان وإرشادات ، وتستمر فعاليات القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون بتنفيذ البرنامج التوعوى عن طريق تنفيذ مسرحية مستخدمة (الأراجوز) لنشر المعلومات الصحية بين التلاميذ.
كما تفقد محمد طلعت مدير إدارة كوم امبو التعليمية أعمال القوافل الطبية وأكد ل "اليوم السابع " أن القافلة تتم في خمس مدارس ابتدائية تابعة لإدارة كوم امبو التعليمية ، وهي مدرسة الريفية ومدرسة البيارة ومدرسة سبيل العرب ومدرسة طه حسين ومدرسة منيحة وتستهدف نحو 650 تلميذا في كل مدرسة .
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