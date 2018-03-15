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الخميس، 15 مارس 2018 06:32 م
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إزالة 4256 حالة تعد وإشغالات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 15 مارس 2018 05:20 م
إزالة 4256 حالة تعد وإشغالات فى حملة مكبرة بالمنوفية إزالة تعديات -أرشيفية





المنوفية_ محمد فتحى
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شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع قوات الأمن بمركز شرطة تلا حملة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ أكبر عدد من الإزالات والتصدى لحالات الإشغالات بالطرق والشوارع بالوحدة المحلية بقرية كفر ربيع، حيث تم تنفيذ 16 قرارا بإجمالى 4256 حالة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة تلا، فى بيان له على استمرار حملات إزالة التعديات على الطرق والشوارع العامة، لتنفيذ القانون وردع من تسول له نفسه محاولة البناء على الأرض الزراعية.


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