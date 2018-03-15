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إزالة 403 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

الخميس، 15 مارس 2018 11:21 ص
إزالة 403 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا إزالة تعديات -أرشيفية





المنيا – حسن عبد الغفار
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تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 403 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة14 فدان و15قيراط و16سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى 14مارس الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبد العاطى صديق مديرمديرية الزراعة بالمنيا فى بيان له ، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد4 حالات تعدي بمركز العدوة بمساحة 2قيراط ، وعدد 8 حالات تعدى بمركز مغاغة بمساحة 9 قيراط و8 سهم، وعدد42حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و4قيراط و19سهم، وعدد 32حالة بسمالوط بمساحة فدان و4 قيراط  و6سهم ، وعدد 45حالة بمركز المنيا بمساحة فدان و 5 قيراط و16 سهم، وعدد 59حالة في أبوقرقاص بمساحة 2 فدان و13 قيراط و 15سهم ، وعدد 100 حالة بملوي بمساحة 3فدان و2 سهم ، وعدد 64 حالة بديرمواس بمساحة 2 فدان و9 قيراط و14 سهم ، بالإضافة إلي 49حالات إصلاح زراعي بمساحة 2 فدان و14قيراط و8 سهم.

 وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية  ، وإزالة أى حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 
 

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