إرتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف ونقص مياه الرى مشاكل تحاصر الفلاح المنوفى







المنوفية _ محمد فتحى

قال بهاء على "فلاح" أن إرتفاع أسعار الأعلاف أصبح شيئ لايقدر عليه أحد، حيث أصبح طن العلف يبلغ 3 آلاف و500 جنيه بعدما كان الطن يبلغ سعره 1000 جنيه ،وهذا إرتفاع كبير جدا وعلى الرغم من إرتفاع الأعلاف إلا أن أسعار المواشى التى نقوم بيعها بعد علفها للجزارين بأسعار قليلة جدا مقابل المصاريف التى تم صرفها عليها.

وأشار على السيد "فلاح" أن نقص مياة الرى يتسبب فى هلاك المحاصيل، الأمر الذى أدى الى قيام المواطنين بالاشتراك فى إنشاء ماكينة رى تخرج مياة من باطن الارض، وهذا الأمر يكلفهم كثير من المبالغ الطائلة، تصل 100 ألف جنيه للماكينة الواحدة .

ويقول أحمد وليد "فلاح" أن إرتفاع أسعار الاسمدة من 35 جنيه للشيكارة الى 180 جنيه فى الجمعيات الزراعية ،و230 جنيه فى السوق السوداء، مع العلم أن المحاصيل لاتزال أسعاره قريبة جدا من الماضى .

ومن جانبة أكد محمود فريد شرارة عضو الغرفة التجاربة بمحافظة المنوفية، أن سبب إرتفاع الاسمدة يرجع الى تصديرها للخارج ،ويمكن حل تلك الازمة فى إرتفاع الاسعار عن طريق وقف باب التصدير لفترة معينة حتى ينتعش السوق المصرى ..،ويجبر التجار على خفض الأسعار.

ويضيف مصدر بالرى فى المنوفية أن المياة تتوفر بطريقة ملائمة غير الفترة الماضية ،ونقوم بفتح مايسمى بالدور فى كل ترعة من الترعة كل 10 أيام تستمر لمدة خمسة أيام ويتم غلقها، من أجل فتح أخرى لتوزيع المياة على جميع أنحاء المحافظة.