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إخلاء سبيل مصورين صحفيين بكفالة 3 آلاف جنيه بالإسكندرية

الخميس، 15 مارس 2018 02:55 م
إخلاء سبيل مصورين صحفيين بكفالة 3 آلاف جنيه بالإسكندرية محكمة





الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل كل من، المصورة الصحفية "مي الصباغ" بكفالة 2000 جنيه، والمصور "أحمد مصطفى" بكفالة 1000 جنيه، في القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح باب شرق. 
 
كان بعض أفراد قسم شرطة العطارين، ألقوا القبض على «مي» و«مصطفى» أثناء تصويرهما تقريرًا صحفيًا عن ترام الإسكندرية، باعتباره تراثًا عمره أكثر من 150 سنة.
 
 

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