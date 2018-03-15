video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل داليا التهامى بكفالة 5 آلاف جنيه بالمنوفية

الخميس، 15 مارس 2018 02:53 م
إخلاء سبيل داليا التهامى بكفالة 5 آلاف جنيه بالمنوفية داليا التهامى





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصدرت محكمة مركز أشمون قرارا بإخلاء سبيل "داليا التهامى" المتهمة بانتحال صفة مندوبة برئاسة الجمهورية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.
 

كان اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بأنه الحاقا للمحضر المحرر رقم 2944 مركز أشمون لسنة 2018 بشأن عقد مؤتمر جماهيرى بقرية شطانوف التابعة للمركز، لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والذى تم تنظيمه بمعرفة نقابة الفلاحين باشمون، وبعد الحصول على الموافقات الامنية اللازمة .

قدمت "داليا محمود التهامى " 50 سنة، ومقيمة 10 شارع أحمد فهمى بيومى النزهة القاهرة، نفسها مدعية كونها مندوبة عن رئاسة الجمهورية، وصدر بيان من رئاسة الجمهورية نافيا كون المذكورة مندوبة عن رئاسة الجمهورية، وأضاف أنها لا تنتمى إلى مؤسسة الرئاسة، وتم القبض عليها بمحل إقامتها بالنزهة بالقاهرة وعرضها على نيابة مركز أشمون التى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض قررت المحكمة إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. تفاصيل التحقيق 6 ساعات مع داليا التهامى منتحلة صفة مندوبة الرئاسة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

شطانوف

اشمون

رئاسة الجمهورية




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة