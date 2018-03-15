إخلاء سبيل داليا التهامى بكفالة 5 آلاف جنيه بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصدرت محكمة مركز أشمون قرارا بإخلاء سبيل "داليا التهامى" المتهمة بانتحال صفة مندوبة برئاسة الجمهورية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

كان اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بأنه الحاقا للمحضر المحرر رقم 2944 مركز أشمون لسنة 2018 بشأن عقد مؤتمر جماهيرى بقرية شطانوف التابعة للمركز، لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والذى تم تنظيمه بمعرفة نقابة الفلاحين باشمون، وبعد الحصول على الموافقات الامنية اللازمة .

قدمت "داليا محمود التهامى " 50 سنة، ومقيمة 10 شارع أحمد فهمى بيومى النزهة القاهرة، نفسها مدعية كونها مندوبة عن رئاسة الجمهورية، وصدر بيان من رئاسة الجمهورية نافيا كون المذكورة مندوبة عن رئاسة الجمهورية، وأضاف أنها لا تنتمى إلى مؤسسة الرئاسة، وتم القبض عليها بمحل إقامتها بالنزهة بالقاهرة وعرضها على نيابة مركز أشمون التى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض قررت المحكمة إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.