إحباط محاولة تهريب سندات ووثائق نادرة بمطار القاهرة

مطار القاهرة
أ ش أ
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أحبط رجال جمارك الصادر بمصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كتب ومجلدات ومخطوطات نادرة بالمخالفة لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته.
وأكد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البيانات الجمركية المصدرة، اشتبه رجال الجمرك فى 4 طرود مصدرة إلى إنجلترا على طائرة مصر للطيران، وتم تشكيل لجنة لفحص الطرود وعثر بداخلها على محتويات يشتبه فى كونها أثرية، وبعرضها على الوحدة الأثرية بالمطار تبين وجود 2 مكيال خشب مصفح، و4 سندات ورقية، و4 أزرار من المعدن، وقررت اللجنة أن يتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا للقانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
كما عُثر على مجلة تذكارية و3 شهادات دراسية ووثيقتين حكوميتين و4 أظرف، وأقرت اللجنة أنها تخضع لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته وقررت مصادرتها لصالح دار الكتب والوثائق القومية.
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