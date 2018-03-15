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إحباط تهريب 3000 لتر سولار للسوق السوداء فى البحيرة

الخميس، 15 مارس 2018 10:48 ص
إحباط تهريب 3000 لتر سولار للسوق السوداء فى البحيرة علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد ، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية ، عن ضبط " شعبان م ح" صاحب مصنع لتصنيع الطحينه والحلاوه الطحينيه"بدون ترخيص " كائن ب إ التابعة لمركز دمنهور لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المعنيه وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وتجميع مواد بتروليه مدعمه وضبط بحوزته 400 كيلو حلاوه طحينيه ، 100 كيلو سكر ، 50 لتر سولار.

 

وتم ضبط " سليمان ش س" صاحب مخزن إسطوانات بوتاجاز كائن بمدينه وادى النطرون لقيامه بتجميع 17 إسطوانة غاز مدعمه لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط " فارس س ب" صاحب محطة وقود سيارات كائنه بقرية أحمد عرابى بمركز بدر لقيامه بتجميع كمية 3000 لتر سولار مدعمه لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "حسن ال م " صاحب سنة مخبز بلدى كائن بشارع الحصافى – أبوالريش التابعة لقسم دمنهور لقيامه بالضرب الوهمى بماكينة الصرف الخاصه بالمخبز لتحقيق أرباح غير مشروعه بإجمالى مبلغ 8449 جنيهاً.

 

تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية ، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة عن تحرير 967 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

وكما تمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 2376 حكم قضائية بالحبس وضبط 20 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

 


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