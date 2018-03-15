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إحباط تسلل 9 أشخاص إلى ليبيا عن طريق السلوم

الخميس، 15 مارس 2018 06:39 م
إحباط تسلل 9 أشخاص إلى ليبيا عن طريق السلوم محاولات تسلل -ارشيفيه





مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 9 أشخاص إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ على 9 متهمين، تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
 
 
 
 

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