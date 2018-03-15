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الخميس، 15 مارس 2018 04:57 م
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إحالة رئيس قرية السنانية وسائقين فى واقعة تشغيل معدات خارج منظومة النظافة

الخميس، 15 مارس 2018 04:06 م
إحالة رئيس قرية السنانية وسائقين فى واقعة تشغيل معدات خارج منظومة النظافة الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط





دمياط - عبده عبد البارى
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أحال اللواء هشام كمال عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط رئيس قرية السنانية وسائق لودر رقم 1290 وسائق سيارة لوري رقم 1225 إلى التحقيق بعد رصد مخالفة القيام بأعمال خارج منظومة النظافة ، مما يؤثر بالسلب علي علي حالة المعدات ويعطل أعمال حملة النظافة المكبرة اليومية عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بضبط خطوط سير معدات النظافة وضبط الأداء.

 


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