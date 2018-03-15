إحالة رئيس قرية السنانية وسائقين فى واقعة تشغيل معدات خارج منظومة النظافة







دمياط - عبده عبد البارى

أحال اللواء هشام كمال عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط رئيس قرية السنانية وسائق لودر رقم 1290 وسائق سيارة لوري رقم 1225 إلى التحقيق بعد رصد مخالفة القيام بأعمال خارج منظومة النظافة ، مما يؤثر بالسلب علي علي حالة المعدات ويعطل أعمال حملة النظافة المكبرة اليومية عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.