إجراء قرعة علنية لعمرة رجب وشعبان للعاملين بمترو الأنفاقالخميس، 15 مارس 2018 12:15 م
إجراء قرعة علنية لعمرة رجب وشعبان للعاملين بمترو الأنفاق
كتب - رضا حبيشى
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شهد المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط المترو، إجراء قرعة شهر رجب وشهر شعبان لعام 1439هـ - 2018 م، والتى أسفرت عن فوز 41 موظفاً فوق سن الـ 50 عاما من بين 120 متقدما.
وأعلن الفضالى ولأول مرة عن فتح باب الترشح لعمرة رجب و شعبان تحت سن الـ 40 عاما، وفاز 15 موظفاً بالعمرة تحت سن الـ40 عاما من بين 65 متقدما، ليصبح العدد النهائي للفائزين برحلة عمرة رجب وشعبان ( 56 موظفاً ) .
من جانبه، أكد المهندس خالد صبره ، أنه تم وضع الضوابط لكافة العاملين بالشكل الذي يتيح إجراء قرعة علنية بشكل عادل لجميع العاملين دون تمييز ، حيث أجريت القرعة بشفافية كاملة من خلال جمعية الحج والعمرة للعاملين بالمترو بقاعة الاجتماعات بمحطة مترو الخلفاوى.
وحضر القرعة المهندس أشرف عبد السلام مساعد رئيس الشركة للخط الأول ورئيس جمعية الحج والعمرة واللواء أحمد شكري مدير عام الأمن وأسامة السيد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وأحمد عبد الهادي بكير مدير الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لشركة المترو وعدد كبير من قيادات الشركة والعاملين المتقدمين للقرعة.
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