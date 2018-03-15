أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل أعلى دائرى السلام







كتب ـ عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط أعلى الطريق الدائرى، وتم إزالة حمولة السيارة من الطريق، وقام رجال المرور بسحب جميع الكثافات للمتجة من السلام إلى المعادى وسط تمركز الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود سيارة مقلوبة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.