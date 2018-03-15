أهالى مغاغة يشيعون جثمان شهيد القوات المسلحة بسيناء







المنيا - حسن عبد الغفار

شيع أهالى قرية اشنين التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، جثمان الشهيد "أحمد سعيد ابراهيم" 22 سنه، المجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد بمنطقة العريش في سيناء، وسط هتافات تؤيد العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية فى سيناء و الحدود المصرية ، مرددين "لا اله الا الله والشهيد حبيب الله".

شارك في تشييع الجنازة، العميد أكرم على المستشار العسكري بالمحافظة، وطارق نصر رئيس مركز مغاغة، والقيادات الشعبية والسياسية، حيث اقيمت صلاه الجنازة بمسجد الرحمن بالقرية، وتم دفن الجثمان بمقابر الاسرة بجوار القرية.

وطالب "سعيد ابراهيم أحمد" 55 سنة، والد الشهيد، باستمرار العمليات العسكرية فى سيناء، للثأر لنجله من الارهابين، مؤكدا أن نجله قام بأداء الخدمة العسكرية على أكمل وجه، وكان مقرر له إنهاء مدة الخدمة في أول ابريل المقبل، حاملا معه أمال كبير بمستقبل مشرق مثل أى شاب لكن يد الإرهاب اغتاله.