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الخميس، 15 مارس 2018 08:00 م
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أهالى الشعراء بدمياط يطلقون مبادرة "لا للمخدرات" للقضاء على ظاهرة انتشارها

الخميس، 15 مارس 2018 07:55 م
أهالى الشعراء بدمياط يطلقون مبادرة "لا للمخدرات" للقضاء على ظاهرة انتشارها خالد سمرة صاحب المبادرة





دمياط-معتز الشربينى
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أطلق أهالى قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط مبادرة "لا للمخدرات  - أوقفوا تجارة المخدرات بالشعراء "، وتهدف إلى مواجهة ظاهرة  انتشار المخدرات بالقرية.

وقال خالد سمرة صاحب  المبادرة وأحد أبناء القرية لـ "اليوم السابع"، أعرف تماما أن الأمر  ليس سهلا والموضوع عبارة عن شبكة  من العناصر الإجرامية  ولكننى على قناعة أنه  لابد أن يكون لنا  دور، ونحاول  جاهدين  القضاء على الظاهرة.

 

 


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