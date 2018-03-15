أهالى الشرقية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى بسيناء المجند أحمد إسماعيل







الشرقية – إيمان مهنى

شيع أهالى قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس فى الشرقية، جنازة الشهيد المجند أحمد إسماعيل بكرى عيد، الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى بسيناء.

وأعرب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن بالغ حزنه الشديد وتعازيه ومواساته لأسرة شهيد الواجب الوطنى، مؤكدًا على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء.

وكان محافظ الشرقية قد أناب اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للمحافظة، بحضور الجنازة وتشييع جثمان الشهيد بمسقط رأسه وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته، قائلًأ: "لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره".



















