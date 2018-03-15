video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى الشرقية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى بسيناء المجند أحمد إسماعيل

الخميس، 15 مارس 2018 04:31 م
أهالى الشرقية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى بسيناء المجند أحمد إسماعيل جانب من تشييع الجنازة





الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

شيع أهالى قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس فى الشرقية، جنازة الشهيد المجند أحمد إسماعيل بكرى عيد، الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى بسيناء.

وأعرب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن بالغ حزنه الشديد وتعازيه ومواساته لأسرة شهيد الواجب الوطنى، مؤكدًا على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء.

وكان محافظ الشرقية قد أناب اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للمحافظة، بحضور الجنازة وتشييع جثمان الشهيد بمسقط رأسه وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته، قائلًأ: "لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره".

FB_IMG_1521122909423
 

 

FB_IMG_1521122921617

 

FB_IMG_1521122930810
 

 

FB_IMG_1521122934164
 

 

FB_IMG_1521122937220
 

 

FB_IMG_1521122940447
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرافق قافلة مساعدة إلى الغوطة الشرقية

الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الشرقية

جنازة المجند احمد اسماعيل بكري




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة