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أهالى أولاد صقر يؤيدون السيسي لفترة رئاسية ثانية

الخميس، 15 مارس 2018 09:07 م
أهالى أولاد صقر يؤيدون السيسي لفترة رئاسية ثانية جانب من المؤتمر





الشرقية - فتحية الديب - حمدى عبد العظيم
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر، مؤتمرا حاشدا بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.

وطالب الإعلامى بشير حسن، الشعب المصرى بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 26 و 27 و28 من مارس الجارى، كى يرسل الشعب رسالة إلى العالم أنه قادر على مواجهة التحديات التى تحاك بمصر فى الداخل والخارج.

وقال الأنبا موسى ملاك، ممثل الكنيسة،: "افخر بنفسك كونك مصرى واعتز بصوتك واختار الرئيس الذى حمل روحه على كفه وجابه جماعات الإرهاب التى خططت للنيل من الشعب المصرى، وإسقاط الدولة فى وقت عجز الجميع على الوقوف ضدهم إلى جانب أن الشعب المصرى له دورا هاما وبارزا فى دعم الرئيس لمواجهة الإرهاب".

وأضاف ممثل الكنيسة:"المسيحيين شركاء فى الوطن وجميعنا مؤيدون للرئيس السيسي والخروج لصناديق الاقتراع هو هدية لمصرنا الحبيبة"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أعجب بفكره رؤساء الدول، وقال عنه مدير كلية الحرب بولاية أمريكا، إنه إنسان متدين ومتواضع وشجاع وله قلب الأسد وسريع البديهة وثاقب النظر، وقال عنه رئيس الوزراء الفرنسى إن كل إمكانيات بلاده لأجل مصر من أجل السيسي وقال عنه رئيس روسيا :"لا نثق فى أحد يدخل غرفة العمليات الروسية سوى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي". 

 

 


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