أنور قرقاش: قناة الجزيرة أهم ضحايا الأزمة مع قطر

أنور قرقاش: قناة الجزيرة أهم ضحايا الأزمة مع قطرالخميس، 15 مارس 2018 10:46 ص
أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أن قناة الجزيرة أهم ضحايا الأزمة مع قطر.
وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "نديم قطيش مبدع كعادته فى وصف هوس الجزيرة والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلى العالم من "خرم" أزمة قطر، لعل أهم ضحايا الأزمة الضرر الذى طال مهنية هذه القناة ومذيعيها".
أنور قرقاش
وكان الإعلامي اللبنانى نديم قطيش، قد انتقد قناة الجزيرة والقطرية والطريقة التى تناقلت فيها خبر زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى بريطانيا.
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