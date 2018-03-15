video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أنور قرقاش: قناة الجزيرة أهم ضحايا الأزمة مع قطر

الخميس، 15 مارس 2018 10:46 ص
أنور قرقاش: قناة الجزيرة أهم ضحايا الأزمة مع قطر أنور قرقاش





كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أن  قناة الجزيرة أهم ضحايا الأزمة مع قطر.

 

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "نديم قطيش مبدع كعادته فى وصف هوس الجزيرة والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلى العالم من "خرم" أزمة قطر، لعل أهم ضحايا الأزمة الضرر الذى طال مهنية هذه القناة ومذيعيها".

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

وكان الإعلامي اللبنانى نديم قطيش، قد انتقد قناة الجزيرة والقطرية والطريقة التى تناقلت فيها خبر زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى بريطانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش يكشف محاولة الشيخ زايد احتواء أزمة انقلاب حمد بن خليفة على أبيه

أنور قرقاش: جولة ولى العهد السعودى الخارجية "مهمة"

أنور قرقاش: استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالى أمر مؤسف

انور قرقاش

قطر

الجزيرة

ازمة قطر




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة