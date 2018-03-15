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أمين عام حلف الأطلسى يتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب

الخميس، 15 مارس 2018 02:39 م
أمين عام حلف الأطلسى يتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى





رويترز
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 قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، اليوم الخميس، إنه سيلتقى وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون يوم الاثنين فى بروكسل لبحث هجوم غاز الأعصاب الذى وقع على أراض بريطانية، كما اتهم ستولتنبرج روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.

وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسى، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة فى التحقيق.

وأضاف فى مؤتمر صحفى "وقع الهجوم فى سالزبرى فى إطار نمط رأيناه على مدى سنوات عديدة"، فى إشارة منه لروسيا ،وتابع قائلا "نستجيب للأمر بوسائل كثيرة ومختلفة".

 

 


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