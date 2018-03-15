أمين حزب المؤتمر بالمحافظة: الشرقية ستكون أعلى نسبة تصويت بانتخابات الرئاسة







الشرقية – إيمان مهنى

أكد الربان عمر المختار صميدة أمين عام حزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، التى تحتاجها مصر لاستعادة ريادتها ومكانتها بين دول العالم، فاستطاع أن يحارب الإرهاب الغاشم، وينجز مشروعات قومية ضخمة فى آن واحد.

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر عقد بمدينة الزقازيق، بحضور النواب وقيادات الحزب وقيادات المجتمع المدنى والشعبى لتأييد الرئيس السيسي لفترة ولاية ثانية، أن الجيش الآن يشن حربا لدحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره بسيناء، لكى يحافظوا على ‏أمن واستقرار الوطن وسلامة المصريين جميعًا، قائلا "دماء هؤلاء الأبطال الذكية هى السبب فى الأمن والأمان الذى نعيش فيه.

ومن جانبه، قال رفعت بيومى أمين حزب المؤتمر بالشرقية، "أراهن على شعب الشرقية، أن تكون أعلى نسبة أصوات ومشاركة سياسية من كل فئات المجتمع الشرقاوى".

و خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأربع سنوات الماضية والمشروعات الضخمة التى تم إنجازها، كما قدم الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية عدد من الأغانى الوطنية التى أشعلت حماس الحضور.