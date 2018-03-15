أمن دمياط يسلم أرض تنفيذ مشروع ربط طريق دمياط الجديد بالطريق الساحلى

أمن دمياط يسلم أرض تنفيذ مشروع ربط طريق دمياط الجديد بالطريق الساحلىالخميس، 15 مارس 2018 10:56 م
حملات إزالة - صورة أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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قامت حملة مكبرة من جهاز مدينة دمياط الجديدة وبتأمين قوات أمن دمياط ومركز شرطة كفر البطيخ وشرطة تعمير مدينة دمياط الجديدة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2018 بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع ربط طريق مدينة دمياط الجديدة "أ2" بالطريق الدولى الساحلى بمدينة دمياط الجديدة، والبالغ مساحتها 16 فدانا بطول 725 مترا طوليا وذلك للنفع العام.
وتم تسليم المهندس المحمدى إبراهيم عبد المهيمن مندوب عن شركة مكتب الغربية للمقاولات المسند لها تنفيذ الأعمال وتم وضع النقاط المساحية لحدود الطريق ومسح الطريق بكامل العرض والطول وتمكين الشركة من جميع معالم الطريق والموقع وعليه ليس هناك مانع من استئناف الأعمال.
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