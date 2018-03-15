أمن المنوفية يشن حملة مرورية صباحية ويحرر 1436 مخالفة بأنحاء المحافظة

أمن المنوفية يشن حملة مرورية صباحية ويحرر 1436 مخالفة بأنحاء المحافظةالخميس، 15 مارس 2018 10:01 ص
حمله مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية صباحية موسعة، لضبط الشوارع والميادين والقضاء على التكدسات المرورية، بإشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير البحث الجنائى.
وأسفرت الحملة عن تحرير 1436 مخالفة متنوعة، شملت 138 حالة انتظار خاطئ (تم رفعها بالونش)، و81 سيارة بدون رخصة قيادة، و69 سيارة بدون رخصة تسيير، و48 "توك توك"، و23 دراجة نارية بدون لوحات، و994 مخالفة على نموذج 125 مرور.
وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بدائرة قسم شبين الكوم، أسفرت الحملة عن فحص 9 سيارات من جانب خبراء المفرقعات، وتبين سلبيتها، وبالكشف عليها تبين سرقة هذه السيارات، وجارٍ استدعاء مالكيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بشأن وقائع الضبط المذكورة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.
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