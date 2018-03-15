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أمريكا تطالب العالم بتجريم التعامل مع الشركات ذات صلة بالحرس الثورى وحزب الله

الخميس، 15 مارس 2018 08:23 م
أمريكا تطالب العالم بتجريم التعامل مع الشركات ذات صلة بالحرس الثورى وحزب الله الحرس الثورى الإيرانى





كتب محسن البديوى
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طالب مستشار الأمن القومى الأمريكى، ماك ماستر، دول العالم بتجريم التعامل مع الشركات ذات الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وحزب الله، وأن يقفوا ضد طهران وعملياتها فى سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، منذ قليل.

 


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الحرس الثورى الإيرانى

ماك ماستر

امريكا

ايران




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