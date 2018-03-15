أمريكا تطالب العالم بتجريم التعامل مع الشركات ذات صلة بالحرس الثورى وحزب الله

أمريكا تطالب العالم بتجريم التعامل مع الشركات ذات صلة بالحرس الثورى وحزب اللهالخميس، 15 مارس 2018 08:23 م
الحرس الثورى الإيرانى
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
طالب مستشار الأمن القومى الأمريكى، ماك ماستر، دول العالم بتجريم التعامل مع الشركات ذات الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وحزب الله، وأن يقفوا ضد طهران وعملياتها فى سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، منذ قليل.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة