ألفان و476 سائحا يصلون مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

ألفان و476 سائحا يصلون مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والتاريخيةالخميس، 15 مارس 2018 02:01 ص
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ألفان و476 سائحا عربيا وأجنبيا للقيام بجولات داخل المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.
ووصلت المطار مجموعات من سائحى دول الصين وأندونيسيا وبريطانيا وألمانيا واليونان وكرواتيا وتايوان والإمارات والكويت والعراق والسعودية والبحرين، كما وصلت عدة مجموعات أخرى من شرم الشيخ والغردقة والأقصر.
وأشرفت شرطة السياحة، على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.
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