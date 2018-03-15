أسعار النفط اليوم الخميس 15-3-2017 برنت يسجل 64.91 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس 15-3-2017، حيث جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 64.91 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة إلى 61.05 دولار للبرميل.

الطلب العالمى يدعم الأسعار



وتلقت الأسعار بعض الدعم من قوة الطلب العالمى لكن كبحتها فى الوقت نفسه زيادة مستمرة فى الإنتاج الأمريكى تقوض الجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات ودعم الأسواق.

وألقت الزيادة المستمرة فى إنتاج الخام الأمريكى بظلالها على الأسواق، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسيا جديدا فى الأسبوع بصعوده إلى 10.38 مليون برميل يوميا ليرتفع أكثر من 23 % منذ منتصف 2016. كما زادت مخزونات الخام التجارية 5 ملايين برميل إلى 430.93 مليون برميل.

وقالت أوبك يوم الأربعاء إن من المتوقع نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يوميا فى عام 2018

.

الطلب العالمى على النفط يتسارع لكن دون المعروض



قالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع تسارع نمو الطلب العالمى على النفط فى العام الحالى لكن الإمدادات مازالت تنمو بوتيرة أسرع مما يؤدى لزيادة المخزونات فى الربع الأول من العام الحالى.

ورفعت الوكالة التى تتخذ من باريس مقرا توقعاتها للطلب العالمى على النفط فى 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميا من 97.8 مليون برميل يوميا فى 2017.

وزادت مخزونات النفط التجارية فى الدول الصناعية الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى يناير للمرة الأولى فى 7 أشهر إلى 2.871 مليار برميل وهو ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمسة أعوام.

وقالت الوكالة إن زيادة مخزونات يناير 18 مليون برميل فوق مستوى ديسمبر تقترب من نصف حجم الزيادة المشهودة عادة فى مثل هذا الوقت من العام.

لكن الوكالة قالت إن فنزويلا، التى تعانى من أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطى نحو 50 % فى عامين إلى مستويات متدنية لم تشهدها فى أكثر من 10 سنوات، قد تُسبب انخفاضا جديدا فى المخزونات.

وقالت الوكالة ”تواجه الإمدادات من فنزويلا بوضوح انخفاضا متسارعا محتملا وبدون أى تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين فقد يكون البلد الواقع فى أمريكا اللاتينية العنصر الأخير الذى يدفع السوق بحسم نحو النقص“.

وبفرض عدم تغير إنتاج أوبك لبقية العام، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع زيادة طفيفة فى مخزونات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى الربع الأول من العام الحالى مع حدوث انخفاضات بعد ذلك.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء فى أوبك بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا فى 2018 إلى 97.9 مليون برميل يوميا بقيادة الولايات المتحدة التى من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا فى 2018 إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

ورفعت وكالة الطاقة تقديراتها للطلب على نفط أوبك إلى 32.4 مليون برميل يوميا للعام 2018 مقابل 32.3 مليون برميل يوميا فى توقعات الشهر الماضى.